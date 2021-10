Olivier Rousteing brûlé après un grave accident : photo choc et révélations tardives

Difficile d'imaginer Olivier Rousteing ainsi. Le directeur artistique de génie, qui a redonné à la maison Balmain ses lettres de noblesse, a révélé avoir été grièvement brûlé par un accident domestique au sein de son domicile parisien. Il semble n'avoir pas mis ses proches et amis au courant de cette hospitalisation. "Un an après, je me sens enfin prêt à partager ça. Il est temps que vous sachiez la vérité", a-t-il écrit sur Instagram, le samedi 9 octobre 2021.

"Exactement il y a un an, la cheminée a explosé chez moi. Je me suis réveillé le matin d'après à l'hôpital Saint-Louis. Leurs équipes talentueuses, qui devaient gérer un nombre incroyable de cas Covid-19, m'ont accordé le même temps et ont pris incroyablement soin de moi. Je ne peux pas les remercier assez", a-t-il tenu à remercier.

Olivier Rousteing avoue avoir "tout fait" pour cacher cet accident aux yeux du monde, même à sa propre équipe et à ses amis. "Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi j'ai été si honteux, peut-être que ça a avoir avec mon obsession pour la perfection que la mode aime tant, et mes propres insécurités. Maintenant que je suis guéri, j'ai juste travaillé jour et nuit pour oublier et créer mes collections, en essayant de faire rêver le monde et en cachant mes cicatrices avec des masques chirurgicaux, des cols roulés, des manches longues et même des bagues sur mes doigts pendant de nombreuses interviews et séances photos. J'ai pleinement réalisé le pouvoir des réseaux sociaux, qui montrent uniquement ce que tu veux bien partager (...) Un an après, je suis guéri, heureux et en bonne santé", a développé le créateur de 36 ans.