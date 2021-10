Demi Moore et sa fille Scout LaRue, Tina Kunakey... Leur fin de Fashion Week mémorable !

La Fashion Week parisienne a pris fin, au bout de 8 journées de défilés et de soirées mémorables ! Demi Moore et Scout LaRue Willis ont tenu à en profiter une dernière fois, avant de rentrer aux États-Unis. Après les défilés Chloé et Stella McCartney, mère et fille ont célébré la mémoire d'une icône de la mode, aux côtés notamment de Tina Kunakey et Louise Bourgoin.

Alber Elbaz est mort le 24 avril dernier, à l'âge de 59 ans, à l'Hôpital Américain de Paris (situé à Neuilly-sur-Seine). Le créateur de mode et ancien directeur artistique de Lanvin a succombé à la Covid-19. Sa disparition avait ému toute l'industrie, ainsi que de nombreuses personnalités qui avaient croisé sa route. Parmi elles, la chanteuse Céline Dion, Cristina Cordula ou encore Carla Bruni.

Le visage d'Alber Elbaz est réapparu au Carreau du Temple ce mardi 5 octobre 2021, huitième et dernier jour de la Paris Fashion Week. La marque AZ Factory a honoré la mémoire de son défunt fondateur par un défilé baptisé "Love Brings Love", et reçu l'aide de 44 autres maisons et designers pour constituer une collection hommage. Demi Moore et sa fille Scout LaRue Willis ont eu la chance de la découvrir.

L'ex-épouse de Bruce Willis ainsi que d'Ashton Kutcher et sa fille de 30 ans, toute de rouge vêtue, n'étaient évidemment pas les uniques invitées de marque de l'événement. Une Tina Kunakey sublime en robe en cuir noire Lanvin (collection automne-hiver 2014, conçue par Alber Elbaz), la très chic Louise Bourgoin, vue quelques heures plus tôt au défilé Lacoste et cette fois vêtue d'un manteau Schiaparelli, Amira Casar, Géraldine Pailhas ainsi que l'épouse du président Emmanuel Macron, Brigitte Macron, étaient aussi de la partie.