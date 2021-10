Brigitte Macron scintillante pour le final grandiose de la Fashion Week

La semaine de la Fashion Week à Paris s'est achevé ce 5 octobre 2021 avec un défilé hommage à Alber Elbaz, couturier israélo-américain qui fut directeur artistique de Lanvin, mort du Covid en avril dernier. Plus de 40 maisons de couture ont rejoint le studio de design AZ Factory, son dernier projet, pour créer des looks en son hommage. Parmi elles : Valentino, Hermès, Dior, Balenciaga ou encore Louis Vuitton. Cette dernière est une des maisons que Brigitte Macron affectionne tout particulièrement et elle a ainsi répondu présente pour ce grand défilé-événement, aux côtés de l'homme d'affaires François-Henri Pinault. L'époux de Salma Hayek a pris la pose avec la First Lady française, impeccable avec son blazer long scintillant lors de ce show intitulé Love Brings Love.

L'héritage de designer Alber Elbaz a été dignement célébré au Carreau du temple à Paris pour clore la semaine de la mode parisienne. "Pour moi la mode, comme les fleurs, c'est demain. On ne veut pas des fleurs fanées, on aime les fleurs fraîches. Je voudrais créer une histoire qui s'appelle dream factory (usine à rêve), car la part de rêve est essentielle dans le métier de créateur. Je dis souvent qu'une usine sans rêve n'a pas de futur. Et qu'un rêve sans une usine n'a pas de substance," confiait Alber Elbaz à propos de son travail dans le magazine Vogue.

Brigitte Macron ne voulait en rien manquer cette célébration de la femme par Alber Elbaz, créateur qui a marqué l'histoire de la mode. La femme du président de la République a certainement pu discuter de mode avec sa fille Tiphaine Auzière, elle aussi fashion addict. L'avocate avait été en effet remarquée la veille lors du défilé lingerie de la marque Etam.

Adepte des front rows, Brigitte Macron est aussi une femme de convictions. La femme d'Emmanuel Macron a pu allier sa passion et son implication en tant que citoyenne qui loge à l'Elysée en participant à un défilé organisé en marge de la Fashion Week, "Victoire, on défile !". Il a mis à l'honneur des tenues avec des femmes amputées et appareillées, pour magnifier les différences.