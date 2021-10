Lily-Rose Depp exhume une minijupe plissée Chanel pour le défilé printemps/été 2022

C'est l'évènement que tout le monde attend à chaque Fashion Week parisienne. Le mardi 5 octobre 2021, Chanel organisait son défilé printemps/été 2022 depuis le Grand Palais, comme chaque année, à Paris. Comme toujours, les égéries de la maison française étaient placées au front row. Parmi elles, on peut citer Kristen Stewart, incroyable dans un tailleur rose en tweed, Charlotte Casiraghi, Rebecca Dayan ou encore, Lily-Rose Depp.

L'actrice franco-américaine avait choisi une tenue faite d'une mini-jupe plissée en tweed de couleur noire et jaune. Encore un gros clin d'oeil à la mode des années 1990, férocement présente pendant le défilé de Virginie Viard, directrice artistique de la maison Chanel. Egérie Chanel depuis ses 16 ans, Lily-Rose Depp exhume depuis quelques temps ces jupes ultra courtes marquées du logo au double C. À 22 ans, la fille de Vanessa Paradis se doit ainsi de porter du Chanel à presque chaque sortie, ce qui lui a valu d'être hors thème lors du dernier Met Gala pour l'interprétation de "America Now".