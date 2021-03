Lily-Rose Depp éclatante pour Chanel : elle enfile une blouse pour une visite spéciale

Lily-Rose Depp en a conscience : elle a beaucoup de chance. En plus d'avoir hérité des gènes de ses parents Vanessa Paradis et de Johnny Depp, l'actrice de 21 ans a pu visiter les laboratoires du maquillage Chanel et connaître les secrets de fabrication de son produit fétiche.

Entre Chanel et Lily-Rose Depp, c'est une grande histoire d'amour. La maison parisienne a été la toute première marque à signer un contrat avec elle, alors qu'elle n'avait que 15 ans, en 2015. La suite logique, puisque sa maman Vanessa Paradis a tout simplement marqué l'histoire de la marque, avec sa célébrissime publicité dans une cage à oiseaux, en 1991, réalisée par Jean-Paul Goude. Depuis, mère et fille prennent plaisir à assister ensemble aux défilés...