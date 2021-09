Lily-Rose Depp : Lèvres rouges et look rose bonbon, craquante après le Met Gala

Lily-Rose Depp a commencé sa semaine à New York et l'achève à Toronto ! La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp est au Canada pour un festival de cinéma. Elle y a fait une apparition remarquée jeudi soir, à l'occasion de la projection de son prochain film...

Après Cannes, Venise et Deauville, l'industrie du cinéma a les yeux tournés vers Toronto ! Une nouvelle édition du TIFF (Toronto International Film Festival) a commencé dans la ville de l'Ontario. Lily-Rose Depp y a posé ses valises et fait son retour, cinq ans après sa première venue en 2016 pour le film Planétarium (réalisé par Rebecca Zlotowski, avec Natalie Portman, Amira Casar et Louis Garrel).

Cette fois, Lily-Rose a défendu son prochain long métrage, Silent Night, écrit et réalisé par Camille Griffin. La jolie blonde de 22 ans y donne la réplique à Keira Knightley, Matthew Goode et au jeune Roman Griffin Davis (14 ans, fils de la réalisatrice Camille Griffin). Elle était pourtant la seule actrice présente au photocall précédant la projection de Silent Night. Lily-Rose s'y est présentée entièrement habillée en Chanel, avec une tenue composée d'un haut et d'une jupe roses en tweed, issus de la collection Haute Couture printemps-été 2014.

C'est également vêtue de rose et de Chanel qu'elle a assisté, lundi 13 septembre 2021, au Met Gala. L'événement a eu lieu au Metropolitan Museum of Art à New York, et faisait office de vernissage pour la nouvelle exposition du Costume Institute (une aile du musée new-yorkais), intitulée Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion.

Lily-Rose Depp avait pioché dans une autre collection Haute Couture Chanel, vieille de plusieurs saisons (printemps-été 2015) pour son look du soir.