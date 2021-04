Céline Dion endeuillée : elle pleure "un homme extrêmement gentil et chaleureux"

Dimanche 25 avril, on apprenait la mort du styliste Alber Elbaz à seulement 59 ans survenue la veille. Le monde de la mode a rendu hommage à celui qui avait longtemps travaillé pour la maison Lanvin. La chanteuse Céline Dion a elle aussi posté quelques mots pour saluer sa mémoire.

Sur son compte Facebook, la star a écrit : "Alber Elbaz était un homme extrêmement gentil et chaleureux, en plus d'être un designer qui nous faisait briller avec son incroyable talent. Il nous manquera beaucoup. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et à ses proches. – Céline xx..." La diva québécoise, devenue une icône de mode ces dernières années avec l'aide de ses stylistes Law Roach puis Pepe Munoz, avait déjà eu l'occasion de porter des créations de chez Lanvin, du temps où Alber Elbaz en était le directeur artistique ; il avait claqué la porte en 2015.

Céline Dion portait ainsi une robe de la marque française sur la scène du Caesars Palace de Las Vegas, du temps où elle était en résidence permanente. L'interprète de My Heart Will Go On avait aussi porté une robe signée Lanvin pour la campagne publicitaire de l'un de ses parfums à elle, Chic. Quant à Alber Elbaz, non content d'avoir eu le plaisir d'habiller la chanteuse, il aimait aussi sa musique et avait été repéré au concert de la diva en 2008 à Paris dans le cadre de sa tournée Taking Chances World Tour.

Alber Elbaz est mort le samedi 24 avril 2021, dans un hôpital parisien. La Compagnie Financière Richemont, qui était son partenaire financier depuis 2019 dans le projet de sa marque personnelle de prêt-à-porter AZ Factory, avait très vite confirmé son décès avant de lui rendre hommage. "C'est sous le choc et avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès soudain d'Alber (...). C'était un homme d'une chaleur exceptionnelle et très talentueux, et sa vision si singulière, son sens de la beauté et de l'empathie laisseront une marque indélébile", a salué son président Johann Rupert.