Demi Moore au bras de sa fille Tallulah, Anna Wintour très discrète au défilé Chloé

La Fashion Week poursuit sa route, en la capitale parisienne, jusqu'au 5 octobre 2021. Il est donc encore temps de profiter des défilés de couleurs, de matières et de coupes folles. Le jeudi 30 septembre, justement, c'est la maison Chloé qui a charmé les foules en présentant les modèles de sa collection printemps-été 2022 sur les quais de Seine.

Pour assister à l'évènement, Demi Moore était bien entourée. Elle avait amené, avec elle, son grand ami parfumeur et designer floral Eric Buterbaugh ainsi que sa fille Tallulah Belle Willis. Etaient également présents la comédienne Gillian Anderson, actuellement à l'affiche de la troisième saison de la géniale série Netflix Sex Education, mais aussi Natalia Vodianova, Derek Blasberg... et Anna Wintour, plus discrète que jamais, camouflée dans un long trench rouge, portant lunettes de soleil et masque de protection - attention à la buée !

Demi Moore, tant critiquée pour sa nouvelle apparence, a également opté pour les sunglasses vissées sur le nez tout au long du show. Elle a pu commenter chaque pièce de la collection Chloé avec sa fille Tallulah Belle Willis, sa petite dernière de 27 ans née de son histoire passée avec Bruce Willis en 1994 - ils sont également parents de Rumer Glenn, née en 1998 et de Scout LaRue, née en 1991. Récemment vue avec le crâne complètement rasé, Tallulah a retrouvé une très longue chevelure, sans doute avec l'aide d'un spécialiste capillaire.

Tout comme ses parents, la jeune femme est comédienne. Elle ne dispose évidemment pas de la même filmographie que papa ou maman, puisqu'elle n'est apparue qu'à trois reprises dans des oeuvres cinématographiques, dont Mon voisin le tueur 2 en 2004 et deux rôles plus minimes, quand elle était enfant, dans Bandits et Les amants du nouveau monde. Pas étonnant, d'ailleurs, qu'elle se retrouve à la Fashion Week de Paris. Elle est également à la tête de Wyllis, une marque de vêtements éco-responsable qui promet de confectionner ses modèles de manière étique.