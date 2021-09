Sex Education : Asa Butterfield lassé par le rôle d'Otis et prêt à quitter la série ? "On verra bien..."

Les abonnés Netflix ont finalement la chance de pouvoir découvrir la troisième saison de la série Sex Education, disponible sur la plateforme depuis le 17 septembre 2021. Mais faudrait-il se préparer à dire adieux aux lycéens de Moordale ? C'est ce que laisse penser le héros du programme, Asa Butterfield - qui interprète Otis Milburn, le fils de Gillian Anderson -, dans une interview accordée à la version britannique du magazine Cosmopolitan. Si le jeune acteur de 24 ans ignore tout de la suite potentielle de ses aventures, et de celles de ses petits camarades, il semble se montrer un brin récalcitrant à l'idée de retrouver la bande pour une quatrième année consécutive.

Ça fait trois ans qu'on fait ça maintenant...

"On ne sait pas encore si la série va être renouvelée, explique Asa Butterfield. Ce n'est pas du tout entre nos mains. J'adorerais pouvoir vous en dire plus, mais je ne sais honnêtement pas. Et en même temps, ça fait trois ans qu'on fait ça maintenant, alors je serais heureux de dire au revoir à ces personnages. On verra bien." Peut-être a-t-il pris le temps de la réflexion durant les divers confinements qui se sont abattus sur l'Angleterre, tout autant que sur la France ? La sortie des nouveaux épisodes de Sex Education était prévue pour le mois de janvier 2021. Mais la crise sanitaire a impacté son tournage, tout comme elle a handicapé une grande partie du secteur culturel international.