Diaporama Sex Education : Asa Butterfield lassé par le rôle d'Otis et prêt à quitter la série ? "On verra bien..."

Sex Education : Asa Butterfield lassé par le rôle d'Otis et prêt à quitter la série ? "On verra bien..."

Exclusif - Maisie Williams et Asa Butterfield sur le tournage de "Departure" à Westchester (New York) le 11 mai 2017.

13 / 14

Asa Butterfield - Première de "The Space Between Us" au cinéma The Arclight à Hollywood, le 17 janvier 2017.