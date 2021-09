Demi Moore figée, Dua Lipa en transparence, Kate Moss et sa fille... Pluie de stars pour un défilé historique

La Fashion Week de Milan s'est terminée en beauté avec l'événement le plus attendu de la saison : la présentation des collections Versace et Fendi le 26 septembre 2021. Pour la toute première fois, les directeurs artistiques des maisons que sont Donatella Versace, Silvia Venturini Fendi et Kim Jones ont échangé leurs rôles pour célébrer l'amitié qui lie les deux marques italiennes. Un double défilé baptisé Versace Fendi Swap pour lequel nombre de célébrité avaient fait le déplacement.

Kate Moss et sa fille Lila Grace, Amber Valletta, Shalom Harlow, Kristen McMenamy... Les mannequins stars d'hier et d'aujourd'hui ont défilé vêtus des créations exceptionnellement signées Kim Jones et Silvia Venturini Fendi pour Versace. De leur côté, Naomi Campbell, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Stella Maxwell, Vittoria Ceretti ou encore Mariacarla Boscono ont foulé le podium en Fendi by Versace.

L'événement a ensuite été célébré en grande pompe le temps d'une soirée milanaise peuplée de célébrités : nouvelle égérie de la maison Versace, la chanteuse Dua Lipa a fait une arrivée remarquée en robe transparente, non loin du power couple italien formé par l'influenceuse Chiara Ferragni et son mari, le chanteur Fedez. Tout sourire, l'actrice Demi Moore était également de la partie. Elle a ainsi retrouvé une autre fidèle amie de la maison Versace, à savoir Elizabeth Hurley, venue accompagnée de son fils Damian.