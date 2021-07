Elizabeth Hurley dévastée pour son fils Damian, privé d'un héritage colossal

La sentence est tombée. Damian, le fils d'Elizabeth Hurley ne touchera finalement pas l'héritage colossal de son père Steve Bing, fondateur de Shangri-La Entertainment, mort le 22 juin 2020. Pour rappel, le producteur s'était suicidé en sautant de la fenêtre de son appartement situé au 27ème étage d'un immeuble du quartier de Century City, à L.A.

À la suite de cette mort atroce, le père de Steve, le multimillionnaire Peter Bing, avait fait appel pour que Damian (19 ans, né de l'union entre Elizabeth Hurley et Steve Bing) et sa demi-soeur Kira Kerkorian (23 ans, fruit de l'amour entre Lisa Bonder et Steve Bing) ne touchent pas un centime de l'héritage de Steve au simple motif qu'ils étaient nés hors mariage. La justice semble avoir donné raison à Peter Bing et a fait perdre à Damian et Kira un héritage de 180 millions de livres.

Je sais que Steve aurait été dévasté

Totalement dévastée par la nouvelle, l'actrice a adressé une déclaration au Dailymail dans laquelle elle exprime toute sa peine pour son fils. Selon elle, Steve n'aurait jamais voulu d'une telle décision et souhaitait que ses enfants soient ses héritiers. Elle explique : "Lorsque Steve s'est suicidé, il est mort en pensant que l'on allait s'occuper de ses enfants. Ce que Steve voulait a maintenant été inversé sans ménagement. Je sais que Steve aurait été dévasté. Steve s'est battu très fort au cours de sa dernière année pour faire reconnaître ses enfants et m'a dit à plusieurs reprises à quel point c'était incroyablement important pour lui."

De son côté, la mère de la fille de Steve, Lisa Bonder, a déclaré : "En tant que mère, je me demande pourquoi cela a dû se produire. Pourquoi faire de deux enfants innocents des victimes ?"

Suite à cette décision de justice, la fortune de Steve Bing sera donc partagée entre les deux enfants de sa soeur Mary, Anton Ellis, 19 ans, et Lucy Ellis, 21 ans.