Kate Moss, maman fière : elle encourage sa fille Lila Grace, qui défile à son tour !

La Brindille suit de près les premiers pas de sa fille sur les podiums ! Le 21 septembre 2021, en pleine Fashion Week de Londres, Kate Moss a pris place au premier rang du défilé Richard Quinn organisé au Londoner Hotel. En blazer de velours bleu et jeans, l'ex-top de 47 ans était ainsi en bonne place pour voir passer sa propre fille Lila Grace, qui se lance à son tour dans une carrière de mannequin.

Vêtue d'une combinaison bustier rouge plissée, accessoirisée d'un collier près du cou à strass, la jeune Lila a fait un passage remarqué (voir diaporama). Immanquable en front row, assise entre son ami mannequin Jordan Barrett, Edward Enninful (du British Vogue), Boy George et l'actrice Olga Kurylenko, sa célèbre maman n'a pas manqué de l'encourager avec de larges sourires et applaudissements, avant de la retrouver en coulisses.

Du haut de ses 18 ans, la fille de Kate Moss, née de ses amours avec Jefferson Hack, se consacre désormais à 100% à son nouveau métier de modèle. Et elle a de qui tenir ! Naturellement, Lila Grace a rejoint la Kate Moss Agency, l'agence de mannequin lancée par sa mère à Londres en 2016. D'ores et déjà, la débutante a défilé pour Fendi, Burberry et Miu Miu, posé pour Dior, Marc Jacobs ou encore Chanel, pour le magazine W, les éditions américaine, anglaise, italienne et japonaise de Vogue... Des premiers pas pour le moins prometteurs !