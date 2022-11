Kate Moss en robe totalement transparente, elle laisse échapper un sein en pleine rue

Déesse du catwalk, reine de la nuit, Kate Moss a voulu impressionner les foules lors de ses diverses sorties, toutes prévues le mercredi 9 novembre 2022. Le mannequin britannique s'est d'abord rendu au 40e anniversaire de la marque Coca Light, dont elle est récemment devenue la directrice artistique, puis est sortie rejoindre des amis dans divers club très privés de Londres, Annabel's et Lou Lou's. La nuit s'est ensuite terminée au domicile d'un membre de ce groupe 100% VIP, qui aurait accueilli la bande à la maison aux alentours de 2h30 du matin, histoire de continuer leur coup de folie jusqu'à pas d'heure.

Choisir une robe aussi décolletée et presque totalement transparente, quand on a prévu de danser et de bouger toute la soirée, ça représente forcément un petit risque. Risque que Kate Moss a pris, assumé et dont elle n'avait à vrai dire que faire. Entre deux étapes, la beauté de 48 ans a fatalement laissé échapper un sein aux yeux de tous. Adepte de la tendance braless, l'ancienne compagne de Johnny Depp ne s'est pas plus offusquée que ça en voyant que sa poitrine était aussi visible. L'important, ce soir-là, c'est qu'elle devait faire en sorte que tout le monde passe une soirée d'exception pour les 40 ans du Coca Light. Ce qui a, apparemment, été le cas. Pari réussi.

Il y en a une qui a hérité de sa beauté, et peut-être même de son sens inné de la fête, c'est sa fille Lila. A peine âgée de 20 ans, la jeune femme est déjà, comme maman, une figure incontournable des catwalks. Elle a défilé, en juin dernier, lors de la dernière Fashion Week parisienne et s'est même rendue dans le sud de la France, à Arles, pour défiler pour Jacquemus et présenter la collection automne-hiver 2022-2023 du créateur. Folle de mode, adepte du vintage, elle emprunte même parfois les anciennes tenues de sa mère... et se permet de lui divulguer quelques savants conseils. "Mais maman, plus personne ne porte ça !", n'hésite-t-elle pas à dire à Kate Moss, comme cette dernière le raconte dans les pages du magazine Vogue. Il y a une robe qu'elle évitera peut-être, cela dit, d'emprunter par températures basses...