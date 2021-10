Nolwenn Leroy : Radieuse et colorée à la Fashion Week, devant Louise Bourgoin et Noémie Lenoir

La Fashion Week est terminée, au grand dam des amoureux de mode ! Nolwenn Leroy en fait partie et a eu la chance de vivre l'effervescence de cette folle semaine. Elle y a goûté une nouvelle (et dernière) fois mardi après-midi et avait osé un look haut en couleur pour l'occasion. Louise Bourgoin et Noémie Lenoir ont certainement apprécié...

Le défilé Lacoste était un des derniers au programme de cette Fashion Week parisienne. Il a eu lieu mardi 5 octobre en fin d'après-midi au Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement. Nolwenn Leroy s'y est rendue. Craquante dans un duffle-coat court bleu ciel, un pull rayé vert et jaune et un t-shirt à col roulé à carreaux (le tout naturellement signé Lacoste L!VE), la chanteuse a fait sensation auprès des photographes présents.

Dimanche dernier au défilé Lanvin, Nolwenn Leroy avait la rencontre inattendue de deux superstars du rap, les Américains Offset et Tyga. Mardi chez Lacoste, elle a retrouvé des amies, comme Julie De Bona, l'héroïne de la série J'ai menti (sur France 2) Marilyn Lima et Charlotte Gabris (à l'affiche du téléfilm À tes côtés, diffusé sur TF1 lundi 11 octobre).

Louise Bourgoin était également présente. Habillée d'un polo Lacoste issue de la collection automne-hiver 2021, la star de la série Hippocrate (sur Canal +) a craqué sur un des looks présentés (composé d'un polo et d'un short en tricot) et l'a partagée dans sa story Instagram du jour. Louise était assise à côté de Thierry Guibert, le PDG de la marque au crocodile. Un spectateur, l'acteur Evan Mock, la séparait de Mélanie Thierry.

Karin Viard, le top model Noémie Lenoir, Audrey Marnay, Noah Schnapp (de la série Stranger Things), Maddie Ziegler et Sami Outalbali (de la série Sex Education, sur Netflix) comptaient également parmi les convives du défilé Lacoste. Tous ont chaleureusement applaudi la directrice artistique de l'enseigne, Louise Trotter, lors de sa brève apparition après le final.