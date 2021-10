Nolwenn Leroy envoutante à la Fashion Week, elle fait une rencontre inattendue

Pour la Fashion Week, les stars bravent le vent, la pluie et parfois, l'heure des défilés ! Preuve en images avec Nolwenn Leroy. La chanteuse était l'invitée de marque d'un show matinal et y a fait de surprenantes rencontres...

Dimanche 3 octobre 2021, 9h : la planète Mode braque ses yeux sur la Salle Pleyel, dans le 8e arrondissement de Paris. Elle accueille le défilé Lanvin, où la maison parisienne et son directeur artistique Bruno Sialelli présentent leur collection printemps-été 2022. Nolwenn Leroy a eu la chance de la découvrir.

Arrivée à l'heure, toute de Lanvin vêtue avec un tailleur pantalon à petits carreaux qui hypnotisait et des baskets pailletées (modèle Glen Arpege, d'une valeur de 550 euros), la chanteuse de 39 ans et maman du petit Marin (4 ans, né de sa relation avec Arnaud Clément) a posé avec le sourire pour les photographes. Ces derniers ont immortalisé sa rencontre inattendue avec les rappeurs charismatiques et flashy Offset et Tyga. Trois artistes et deux univers presque opposés se sont retrouvés voisins de premier rang, le temps d'un défilé !

Comme Nolwenn, Offset et Tyga, les acteurs Isabelle Huppert, Joeystarr et Nicolas Maury, la chanteuse (et actrice) Camélia Jordana et les influenceuses Carla Ginola, Léna Mahfouf et Younes Bendjima (ex-compagnon de Kourtney Kardashian) avaient répondu présents à l'invitation Lanvin. Tous ont suivi avec attention les passages successifs des mannequins et admiré l'apparition de Naomi Campbell, clou du spectacle habillé entièrement de noir. À l'issue du show, Camélia Jordana et Offset se sont faufilés en coulisses pour féliciter Bruno Sialelli.