Adèle Exarchopoulos angélique en cape et mini-jupe au défilé Valentino

Grâce à sa Fashion Week, Paris accueille un défilé de stars ! Adèle Exarchopoulos s'est joint à la fête. Craquante en cape et jupe blanches, l'actrice a découvert la nouvelle collection Valentino, aux côtés de Vincent Cassel, Tina Kunakey et Camélia Jordana.

Valentino et son directeur artistique Pierpaolo Piccioli ont présenté leur collection prêt-à-porter printemps-été 2022 vendredi soir (1er octobre 2021). La maison italienne avait convié les invités de son défilé au Carreau du Temple, dans le 3e arrondissement de Paris. Adèle Exarchopoulos s'y est rendue et a provoqué un élan de frénésie dès son arrivée.

Naturellement habillée en Valentino, craquante en petite cape et jupe courte blanches (associées à un top et des souliers noirs, et un sac vert), l'actrice de 27 ans actuellement à l'affiche du film Bac Nord (sorti en salles le 18 août dernier) a régalé les photographes et chasseurs de street style présents. Ces derniers ont également vu passer Vincent Cassel et son épouse Tina Kunakey, voisins de défilé d'Adele, Camélia Jordana et l'infatigable influenceuse Léna Mahfouf.