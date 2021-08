Gilles Lellouche et Karim Leklou dans Bac Nord : leur impressionnante perte de poids, indispensable

Maintenant, j'ai du pain sur la planche !

Décidément, Gilles Lellouche doit régulièrement faire le yoyo pour ses rôles. Prochainement à l'affiche d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu de Guillaume Canet, le comédien incarnera le célèbre porteur de menhirs campé depuis des années par Gérard Depardieu. Or, le personnage imaginé par Uderzo et Goscinny a une corpulence reconnaissable entre mille et il a fallu travailler dur là-dessus. "Pas seulement physiquement même si c'est ce qui se voit le plus, avouait-il dans le Journal du dimanche. J'ai pris 20 kilos, en mangeant quatre fois par jour et en faisant de la muscu. Maintenant, j'ai du pain sur la planche pour perdre du poids !" Ha, la vie d'artiste...

