Gilles Lellouche en larmes : sa transformation physique le pousse à bout

C'est son frère, le comédien Philippe Lellouche, qui a vendu la mèche. Invité de l'émission On n'a qu'une vie dans la vie (Europe 1) lundi 12 avril 2021, il en a profité pour lâcher quelques confidences sur les moments difficiles que Gilles Lellouche en ce moment.

"Il m'a appelé en me disant "C'est épouvantable, j'ai envie de chialer tous les jours"", a-t-il lâché sur son petit frère de 48 ans lors de cette interview radiophonique. La raison ? Obligé de prendre du volume pour paraître crédible en Obélix, l'acteur doit faire face à une de ses phobies. "Parce qu'il prend vingt kilos pour jouer Obélix. Et, grossir, c'est notre angoisse", a précisé Philippe.

L'ex-compagnon de Mélanie Doutey doit s'astreindre à un rythme de vie particulièrement éprouvant pour le rôle, comme l'a détaillé son frère. "Il fait de la muscu deux heures par jour, parce qu'il faut qu'il soit gros mais musclé", a-t-il indiqué, ajoutant que l'arrivée quotidienne de son coach personnel le plonge dans une profonde lassitude. "Il me dit : "Quand j'entends le coach sonner à la porte, j'ai envie de chialer". Il me dit tous les jours : "J'en peux plus."", a partagé Philippe Lellouche.

Il remplace un monument du cinéma

Celui qui partage désormais sa vie avec l'actrice Alizée Guinochet a de quoi stressé, puisqu'il reprend le rôle d'Obélix, longtemps interprété par un monstre sacré du cinéma français. "C'est pas une petite gageure, passer derrière Gérard Depardieu", a souligné l'ex de Vanessa Demouy.

Le tournage d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu a été officiellement lancée lundi 12 avril, comme l'a annoncé son réalisateur, qui jouera également le rôle d'Astérix, Guillaume Canet sur son compte Instagram. "C'est parti ! Après deux ans de travail, d'écriture, de préparations interrompues... Nous démarrons enfin le tournage", se réjouit-il, précisant que les contraintes sanitaires liées à la crise de la Covid ont retardé le tournage.