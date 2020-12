Vanessa Demouy séparée de Philippe Lellouche : a-t-elle retrouvé l'amour ?

Après une longue histoire d'amour de plus de quinze ans avec Philippe Lellouche, Vanessa Demouy a officialisé leur séparation en 2017. Interviewée par le magazine Gala, elle avait évoqué la cause de leur douloureuse rupture : les infidélités de monsieur. "Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir l'ex­clu­si­vité de son mari..." confiait-elle, le coeur lourd, en 2017. Parents de Solal (17 ans) et Sharlie (9 ans), le couple a pourtant longtemps démenti leur séparation dans le but de protéger leurs enfants. "Philippe et moi, nous nous sommes séparés. Comme je ne m'étais pas mariée pour divorcer un jour, comme je me suis longtemps battue pour que mon couple résiste, cela n'a pas été facile à vivre. Il faut être deux pour vouloir. Quand l'un des deux renonce, il faut trancher net" indiquait-elle à Gala.

Pourtant leur divorce n'est toujours pas prononcé. Une situation qui agace l'actrice de 47 ans, déterminée à clore définitivement ce chapitre de sa vie. En novembre 2019, elle partageait d'ailleurs une publication témoignant de sa volonté à terminer (enfin) sa procédure de divorce. Après s'être rendue au salon du mariage, la comédienne postait un cliché de sa visite en écrivant : "Faire une petite promenade au salon et se dire que tel un trèfle à 4 feuilles ou un fer cheval, ça va peut-être me porter bonheur et faire enfin accélérer mon divorce !!!!" Une visite qui pouvait également annoncer de manière subtile qu'elle aurait depuis refait sa vie avec un autre homme.

En 2020, Vanessa a également laissé sous-entendre avoir un nouvel amoureux lors de son hommage à Jean-Loup Dabadie (décédé le 24 mai 2020). Elle partageait ainsi une citation de l'artiste évoquant les sentiments et la passion amoureuse. "Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire : il fait très beau !"