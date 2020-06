Vanessa Demouy, si fière de son fils Solal qui franchit une grande étape

Plus les jours passent et plus elle a du mal à réaliser. Maman louve, protectrice, Vanessa Demouy assiste à l'évolution de son grand fils avec des étoiles dans les yeux. Solal, 17 ans, est en train de devenir un jeune homme et la comédienne s'émerveille de chacun de ses pas. "Aujourd'hui, tu démarres ton premier job d'été, écrit-elle sur son compte Instagram. Ça y est, tu t'envoles... je suis fière de toi, je pense fort fort à toi." Et pour accompagner ses mots, elle a choisi une jolie photographie sur laquelle ils prennent la pose ensemble. Une image qui prouve, à nouveau, combien leur ressemblance est troublante.

Vanessa Demouy est devenue maman pour la toute première fois en mai 2003. Mariée longtemps avec Philippe Lellouche, elle a également eu une petite fille du nom de Sharlie, qui a aujourd'hui 9 ans. Confinée avec ses enfants dans le Sud de la France en pleine pandémie, l'actrice a profité de cette parenthèse inattendue, figée dans le temps, pour chérir ses deux amours. Tous deux nés au mois de mai, ils ont célébré ensemble ces anniversaires. "Que cela passe vite, expliquait-elle pour les 17 ans de Solal. Nous avons vécu tellement d'aventures pendant ces années... de très belles souvent, de plus difficiles parfois. Mon fils, je te souhaite de trouver ta voie, de te réaliser, mais s'il te plaît, n'oublie pas d'être heureux..." On dirait bien qu'il est en train d'emprunter le bon chemin.