Vanessa Demouy : Son fils Solal, son sosie, célèbre déjà ses 17 ans !

Et effectivement, il sera difficile pour elle de stopper Solal, qui semble vibrer pour la musique rap. Les différences entre mère et fils s'amenuisent, et ce, même physiquement. Sur les réseaux sociaux, plus d'une fois, la comédienne s'est surprise à relever leurs nombreux points communs. "Je te regarde avec émotion prendre ton envol", s'émerveille-t-elle. Si la pilule a du mal à passer, Vanessa Demouy pourra toujours se jeter à fond dans le travail, comme elle en a l'habitude. Après une très longue pause, imposée par la pandémie du coronavirus, les tournages de la série Demain nous appartient reprennent le 18 mai 2020...