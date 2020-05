Vanessa Demouy inquiète pour ses parents : "Il se passe quelque chose de dingue"

Le confinement, elle le vit parfois sereinement, parfois la boule au ventre. Enfermée dans sa demeure située dans le sud de la France, Vanessa Demouy se ronge les sangs pour ses parents. D'autant qu'ils vivent en Seine-Saint-Denis, soit l'une des zones les plus touchées du pays. "Je m'inquiète beaucoup, explique-t-elle dans les pages de Paris Match. J'espère que l'humain va vraiment arrêter de se croire au-dessus de tout. Là, il se passe quelque chose de dingue au niveau de la nature, elle reprend ses droits. Il va falloir plus la respecter. Moins ricaner quand on parlera d'écologie, car tout cela a un lien. J'espère qu'on restera solidaires et qu'on continuera de s'intéresser à nos voisins."

En attendant de pouvoir serrer à nouveau ses parents dans ses bras, la comédienne de 47 ans s'occupe de ses enfants. À ses côtés, Solal et Sharlie, ses enfants, ses amours, tous deux fruits de sa relation avec Philippe Lellouche. "Mon fils a 16 ans, donc il est assez autonome, précise-t-elle. Pour ma plus petite, qui a 8 ans, je crois que ça lui a fait beaucoup de bien. Elle qui avait des angoisses scolaires, elle a vraiment repris confiance en elle. Sûrement parce qu'elle a moins de pression." Et en cas de craquage familial, Vanessa Demouy a d'ailleurs la solution... puisqu'elle a la chance d'avoir un espace externe rien qu'à elle. "Dès que je sens qu'un enfant craque un peu, je l'envoie dans le jardin, s'amuse-t-elle. Ça les apaise toujours."

L'épreuve est d'autant plus difficile qu'il y a peu, Vanessa Demouy profitait de vacances bien méritées au ski en famille. Auprès d'elle, Solal, Sharlie et son papa qui désormais lui manque tant. Bien qu'elle passe le temps à l'aide de la méditation, du yoga et du rangement, impossible pour elle de se plonger dans le travail pour oublier ses angoisses. Comme vous le savez, tous les tournages ont été mis en pause pour endiguer la pandémie du coronavirus et les téléspectateurs ne sont pas près de retrouver les aventures inédites de Rose Latour dans Demain nous appartient...

Retrouvez l'interview intégrale de Vanessa Demouy dans le magazine Paris Match, n° 3704 du 30 avril 2020.