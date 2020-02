Vanessa Demouy (Demain nous appartient) présente son papa sur Instagram

L'épisode diffusé le vendredi 21 février 2020 laissait présager le pire pour le binôme qui a enfin trouvé la paix. L'hôpital Saint-Clair vient d'accueillir une patiente mystérieuse, victime d'un accident de la route, qui va planter la graine des problèmes dans leur quotidien tout juste installé. "Une femme va débarquer dans la vie d'Antoine et semer le doute, précise Vanessa Demouy dans les colonnes de Télé Loisirs. Sauf chez Rose ! Elle va douter un peu, évidemment. Un secret va remonter du passé d'Antoine, une épreuve de plus pour le couple. D'une certaine manière, ça va permettre à Rose d'aborder les problèmes de façon différente." Et s'il s'agissait de Valérie, l'ex-femme du professeur Myriel ?