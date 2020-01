Dembo Camilo (Demain nous appartient) obligé d'abandonner sa carrière sportive

C'est un véritable défi qu'il s'apprête à relever dans la série Demain nous appartient. Souleymane Myriel, incarné par Dembo Camilo du lundi au vendredi, s'entraîne actuellement pour se frotter au triathlon et ose même rêver à l'incroyable Iron Man. Accompagné de Maxime Bertrand-Delcourt – le personnage de Clément Rémiens –, il pratique non-stop une activité sportive en espérant en sortir victorieux. Une épreuve qui n'aurait pas non plus fait peur au jeune comédien de 18 ans puisque celui-ci se vouait initialement à une carrière très différente. Les pelouses s'étaient effectivement attiré ses faveurs, bien plus que les caméras et les plateaux de tournage.

"Je voulais devenir footballeur, explique-t-il à Télé 7 Jours. Malheureusement, au moment où je devais jouer en National avec l'US Saint-Maximin, j'ai eu une maladie aux genoux." Sans plus de détails, l'acteur a précisé que son rêve se situait bien loin de Sète, mais qu'il était très heureux de ce petit virage inattendu dans sa carrière : "J'ai toujours aimé jouer la comédie. Petit, j'ai fait du théâtre. Je me souviens avoir incarné, à 7 ans, un Tintin black." Il va de soi qu'en vivant ses deux passions simultanément dans les épisodes diffusés en ce moment sur TF1, il a trouvé le meilleur des équilibres.

Lui aussi va avoir une belle relation amoureuse

Ce n'est pas le seul challenge qu'il s'apprête à relever. Il semblerait, depuis quelque temps, qu'une certaine étudiante du lycée Paul-Valéry lui ait tapé dans l'oeil. "Les coachs, les répétiteurs et Frédéric Diefenthal m'aident énormément, car mon personnage, Souleymane, passe par plein d'émotions, conclut-il. Il a dû gérer la disparition en mer de sa maman adoptive et, maintenant, il observe le rapprochement entre son père et Rose [Vanessa Demouy dans la série, NDLR]. Lui aussi va avoir une belle relation amoureuse." On vous laisse deviner la suite...