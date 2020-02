Vanessa Demouy : Une actrice l'a empêchée de quitter "Demain nous appartient"

Et dire qu'elle a failli quitter le port de Sète ! Vanessa Demouy, qui incarne l'un des personnages principaux de la série Demain nous appartient, ne devait initialement rester que pour quelques épisodes. Mais en interprétant Rose Latour, la comédienne s'est attirée les faveurs du public, de la chaîne... et d'une autre actrice star de TF1. "Pendant le tournage, il s'est passé quelque chose de spécial avec Ingrid Chauvin, raconte-t-elle dans Télé Star. Non seulement on a adoré travailler ensemble, mais on a aussi jeté les bases d'une solide amitié. Je sais qu'elle a fait savoir à la production qu'elle souhaitait me voir revenir. Il a quand même fallu attendre les retours des téléspectateurs. Comme ils étaient plutôt positifs, TF1 a demandé à la production de continuer à écrire pour le personnage de Rose."

Il faut dire que Rose Latour représente un mal peu documenté à la télévision. Outre ses frasques sentimentales et littéraires, le personnage de Vanessa Demouy est bipolaire, stabilisé à l'aide d'un traitement au lithium. Et c'est avec une justesse rare qu'elle a relevé le défi, validé par des téléspectateurs eux-même touchés par ce problème. "Ça n'empêche pas de la montrer faillible, sensible, toujours sur le fil, en souffrance, poursuit-elle. L'arrivée de Rose a permis d'évoquer un trouble dont on entend souvent parler mais dont on ne sait pas grand chose. J'ai reçu beaucoup de courriers de gens concernés qui me remerciaient de ne pas en avoir fait une folle hystérique. C'était important pour moi qu'on la perçoive dans toute son humanité. C'est satisfaisant de se dire que, parfois, notre métier peut avoir une certaine utilité."

Vanessa Demouy a vécu cette nouvelle aventure comme un petit miracle, elle qui a connu un passage à vide médiatique – de 2013 à 2017 – dû à l'absence de qualité des rôles qu'on lui proposait. Mais un jour, le talent a remporté la bataille. Apparue dans Camping Paradis puis dans la série Nina, l'actrice a attiré l'oeil des producteurs de Demain nous appartient pour devenir la binôme de Frédéric Diefenthal. Comme quoi, ils se trompent rarement...

Retrouvez l'interview intégrale de Vanessa Demouy dans le magazine Télé Star n°2263 du 10 février 2020.