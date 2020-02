Vanessa Demouy (Demain nous appartient) : pourquoi son fils ne vit pas avec elle

Les choses se compliquent pour tout le monde du côté de Sète. Alors que la ville est la cible de redoutables attaques diverses et variées, les personnages de la série Demain nous appartient vivent tant bien que mal au rythme des menaces, des aléas de la vie. Pour Vanessa Demouy, qui joue Rose Latour dans le feuilleton diffusé sur TF1, c'est un challenge multiple. Son personnage est bipolaire, elle n'était programmée à l'origine que pour rester quelques jours et elle doit affronter une difficulté personnelle qui lui brise le coeur : celle de l'éloignement géographique qui la sépare de son grand fils de 17 ans, Solal.

La relève est assurée

On sent beaucoup d'amour et de respect entre la mère et l'enfant, qui se voue à une carrière très similaire. "Il est en internat à Paris, explique-t-elle dans les pages de Télé Star. Récemment, il nous a fait part de son envie de se lancer dans le métier. Il ne sait pas encore s'il veut être derrière ou devant la caméra, mais la passion est bien là. Passé le premier moment de surprise, j'ai décidé de lui faire le même cadeau que mes parents m'avaient fait, c'est-à-dire de lui faire confiance. C'est très émouvant de voir ses enfants grandir." Et si Solal intégrait un jour la distribution de Demain nous appartient ? En attendant de le découvrir, c'est loin des yeux de Vanessa Demouy que l'adolescent évolue, contrairement à sa petite soeur.

C'était devenu trop compliqué

Pour se faciliter la vie, la comédienne a effectivement fait ses valises. Fini les allers-retours entre la capitale et les plateaux de tournage situés dans le Sud. "J'ai changé de vie, poursuit Vanessa Demouy. C'était devenu trop compliqué. J'ai déménagé dans l'Hérault avec ma fille, pour notre plus grand bonheur. Quand je la vois qui rentre de l'école, enfile son maillot et fonce à la plage, je me dis qu'on a de la chance." Leur petite place était donc là, depuis tout ce temps, sous le soleil exactement...

Retrouvez l'interview intégrale de Vanessa Demouy dans le magazine Télé Star n°2263 du 10 février 2020.