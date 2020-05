Demain nous appartient de retour sur TF1... mais à un certain prix (très élevé)

Le déconfinement a libéré les Français le 11 mai 2020 dans des conditions relativement strictes. La bonne nouvelle, dans cette période toujours incertaine, c'est que nos programmes favoris vont pouvoir reprendre. La série Demain nous appartient, qui avait tenu les téléspectateurs en haleine le vendredi 20 mars dernier, va par exemple bientôt revenir sur TF1. Mais évidemment, pour les comédiens comme pour le reste du pays, il va falloir faire attention, ce qui représente un coût certain pour les équipes de production.

Le lundi 18 mai 2020, les héros du port de Sète vont enfin refouler les plateaux de tournage. Mais pour ce faire, Guillaume de Menthon (président de Telfrance et directeur général adjoint de Newen, qui produit les épisodes) a dû mettre les bouchées doubles. "Nous sommes en train de tout réinventer, a-t-il expliqué au Figaro. Et nous allons un peu servir d'éclaireur. Mais il y a une certaine fierté à montrer qu'il est possible de redémarrer." En France, une fois le confinement devenu obligatoire, toutes les séries avaient dû être stoppées – hormis quelques inédits partagés en ligne par une poignée d'acteurs du show. Une première pour Demain nous appartient, qui avait été diffusée sans aucune interruption depuis son lancement en juillet 2017.

Comme vous le savez, Ingrid Chauvin, Linda Hardy ou Vanessa Demouy évoluent très souvent dans des décors naturels – environ 40% des séquences. Un point sur lequel il a fallu travailler pour éviter tous risques inutiles. "Nous allons rapatrier en studio bon nombre de scènes tournées habituellement en extérieur", poursuit Guillaume de Menthon. Ce qui comprend une hausse de budget, "5 à 10% plus cher" que d'habitude, précise-t-il. Il faut dire qu'outre la géolocalisation des tournages, il faudra aussi changer la disposition des équipes techniques, modifier les scénarios et donner l'illusion de la proximité entre les personnages sans que celle-ci ne soit vraiment réelle ni dangereuse. "Le prix de la minute de tournage s'élevait jusqu'ici entre 5 000 et 5 500 euros", apprend-on dans les colonnes du Figaro. On vous laisse faire le calcul...