"Demain nous appartient" victime du coronavirus : diffusion stoppée à partir du...

Vous vous ennuyez, confinés chez vous à cause de la pandémie du coronavirus ? Apprêtez-vous à vous plonger, encore un peu plus, dans un puits sans fond de désespoir. Comme vous le savez sans doute, les acteurs de Demain nous appartient sont isolés chez eux comme tous les citoyens français. Et forcément, la diffusion des épisodes va en souffrir. Selon nos informations, la série de TF1 sera rayée des grilles du programme à partir du lundi 23 mars 2020, à défaut de contenu inédit et ce pour une durée indéterminée. C'est un fait historique. Depuis le tout début du show, le 17 juillet 2017, les téléspectateurs n'avaient pas passé une seule semaine sans découvrir les nouvelles aventures de la ville de Sète.

Cette nouvelle est d'autant plus dure à accepter que l'arche scénaristique actuelle est à deux doigts d'être bouclée. Antoine Myriel – interprété par Frédéric Diefenthal – est sur le point d'être innocenté pour le meurtre de Dafné Pastoré. Pour rappel, pendant vingt ans, le proviseur du lycée Paul-Valéry a fui la justice, vécu sous une fausse identité, lui qui pensait avoir tué un policier involontairement... alors que tout était la faute de Nadine Barreau, la commissaire de Narbone campée par Claire Nebout.

Antoine va-t-il sortir de prison ? Souleymane va-t-il se retrouver en foyer ou pourra-t-il rester auprès de Rose ? Maxime – Clément Rémiens – va-t-il vaincre son addiction aux opioïdes médicamenteux ? Se relancera-t-il dans l'aventure du triathlon ? La grossesse de Chloé – Ingrid Chauvin – se poursuivra-t-elle de manière normale ? Samuel et Noor vont-ils faire la paix ? Tant de questions qui restent sans réponse... à moins qu'avant de stopper la diffusion de Demain nous appartient, TF1 ne satisfasse, au moins, notre curiosité sur ces points-là dans l'épisode du vendredi 20 mars... le dernier, pour le moment.