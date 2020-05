Demain nous appartient : la série bientôt de retour sur TF1, la date annoncée

Il sera compliqué, désormais, de filmer une quelconque proximité entre les personnages. Ce qui, pour les couples comme Rose et Antoine ou Judith et Souleymane, devrait compliquer l'affaire ! Mais la société de production du show n'a pas lésiné sur les moyens. Alors que 40% des scènes de la série étaient tournées en décors naturels – la région se prêtant bien à l'exercice –, il a fallu tout transférer en studio... ce qui augmente le budget de chaque épisode de 5 à 10% ! "Nous sommes en train de tout réinventer, a expliqué Guillaume de Menthon, président de Telfrance et directeur général adjoint de Newen, au Figaro. Et nous allons un peu servir d'éclaireur. Mais il y a une certaine fierté à montrer qu'il est possible de redémarrer." On a hâte, quoi qu'il en soit, de découvrir le résultat...