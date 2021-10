Nolwenn Leroy et Arnaud Clément : Leur fils Marin, un "bébé tout terrain" inséparable de sa maman

Quel bonheur pour Nolwenn Leroy de retourner sur des terres qui lui sont si chères, qui lui manquent tant et qui lui permettent de se ressourcer. La chanteuse de 39 ans a fait découvrir son Finistère à Gaëtan Roussel, pour un nouveau numéro d'Abers Road diffusé le 30 septembre 2021 sur France 2 Bretagne.

En marinière et manteau orange, coiffée d'une casquette type marin pour affronter les vents bretons et la pluie, Nolwenn Leroy a accordé de nombreuses confidences personnelles à Gaëtan Roussel, avec qui elle se sentait en parfaite confiance pour cette journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, des magnifiques paysages et de l'échange.

Les deux artistes se sont rendus dans un lieu très prisé de Quimper, les faïences Henriot, où sont réalisées les incontournables bols bretons, ceux avec les deux oreilles comme les décrit Nolwenn Leroy. Sur la route les conduisant chez ces artisans de renom, Gaëtan Roussel a questionné son invitée du jour sur son fils, Marin, aujourd'hui âgé de 4 ans. Le leader de Louise Attaque a voulu en savoir plus sur ce petit garçon qui a suivi sa maman en tournée dès ses premiers mois. "Je l'appelais mon bébé tout terrain. Quand il est arrivé, on faisait tout ensemble, tout absolument tout, a confié Nolwenn Leroy avec tendresse. Je suis partie en tournée, et pas la tournée en mode organisée avec le bus avec une nounou et puis dans un autre bus. Non, non, non ! La tournée en mode rock'n'roll, avec le seul bus qu'il y a, avec ma maman qui gardait mon petit."

Gaëtan Roussel a ensuite voulu connaître l'implication d'Arnaud Clément, le compagnon de Nolwenn Leroy et papa de Marin, dans cette organisation si particulière. "Il a l'habitude de voyager bien plus que moi, encore plus et beaucoup plus loin", a partagé la chanteuse. Et pour cause, ancien joueur de tennis et ex capitaine de l'équipe de Coupe Davis, Arnaud Clément a sillonné la planète durant des années.

Et lorsque Marin voit sa maman à la télévision, bien qu'il connaisse son métier de chanteuse, a toujours une certaine distance par rapport à cette autre facette d'elle. "L'autre jour, il y avait le concert des Enfoirés qui était diffusé. Je lui dis : 'Tu vois y a maman à la télé', et il me fait : 'Y a Nolwenn Leroy à la télé'. Je me suis dit c'est hyper bizarre de dire ça et à la fois, c'est comme si c'était la personne de la télé. J'ai trouvé ça assez fou à cet âge là", a-t-elle expliqué. Une anecdote étonnante lorsque l'on sait combien Nolwenn Leroy garde sa vie privée très privée.