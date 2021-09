Nolwenn Leroy maman : timides confidences sur son fils Marin dans "Quotidien"

Nolwenn Leroy était l'invitée de Yann Barthès, vendredi 3 septembre. Sur le plateau de Quotidien, la chanteuse de 38 ans, révélée par le télé-crochet Star Academy, est venue interpréter son nouveau titre intitulé Brésil, Finistère. L'artiste bretonne a également présenté son nouvel album, La Cavale, qui sortira début novembre. Entourée du journaliste Mouloud Achour et des humoristes Roman Frayssinet et Djimo, la maman de Marin (3 ans) a fait de petites confidences sur son fils, qui fait sa première rentrée cette année !

Yann Barthès et son équipe ont écouté quelques morceaux du prochain album de Nolwenn Leroy, qui a travaillé de concert avec Benjamin Biolay et Adélaïde Chabannes de Balsac (du groupe Therapie Taxi, ndlr). Parmi les chansons passées au crible par le présentateur, Mon beau corsaire, un titre dans lequel celle qui est née et a grandi entre les Côtes d'Armor et le Finistère fait une déclaration d'amour à son fils. "Il a fait sa rentrée hier matin avec beaucoup d'émotions", évoque à demi-mots la chanteuse. "Sans se retourner ?", l'interroge Mouloud Achour, son voisin. "Totalement ! Sans se retourner et moi liquide...", s'esclaffe Nolwenn Leroy en repensant à la vive émotion provoquée par cette première fois et les larmes qui ont coulé. "L'ingratitude des enfants !", note l'animateur de Clique.