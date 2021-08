Nolwenn Leroy en vacances : elle pose au naturel en robe estivale

Côté vite privée, Nolwenn Leroy vie une parfaite idylle avec son chéri, Arnaud Clément. Une histoire qui n'aurait pas dû se concrétiser aux yeux de la chanteuse. "Je m'étais jurée de ne jamais tomber amoureuse d'un sportif pour des raisons familiales. Et ben si. On ne s'est pas du tout rencontré par le sport en plus. C'était par des amis qu'on avait en commun. C'est incroyable", avait-elle confié durant son passage dans l'émission de Daphné Bürki, Love Etc, diffusée sur France 2 en 2017.

Aujourd'hui mère d'un petit Marin - né le 12 juillet 2017 -, la belle Bretonne s'est visiblement fait une raison et a rapidement succombé au charme du beau tennisman. Une belle histoire d'amour sur laquelle Nolwenn Leroy s'est ensuite épanchée : "En fait, les gens croient que tu es heureux en amour. Bien sûr que tu es heureux en amour, mais ça demande un travail quotidien incroyable. Ce n'est pas naturel pour l'être humain que de vivre en couple. Réussir sa vie de couple, c'est sans doute un des trucs les plus difficiles dans une vie."