Kanye West amoureux : distribution de sacs Hermès, il fait des folies pour l'anniversaire de Julia Fox

Le rappeur Kanye West n'est pas que généreux avec sa petite-amie, il l'est avec tous ses amis ! En effet, celui qu'on doit appeler Ye a emmené sa belle Julia Fox et ses amis pour un anniversaire dans le restaurant Lucien à New-york, où Julia, qui fêtait ses 32 ans, a pu ouvrir ses cadeaux dans l'excitation sous le regard de son nouveau chéri et de ses amis.

Le rappeur de 45 ans lui a offert des bijoux d'une grande valeur, mais ce dernier ne s'est pas arrêté là : Toute la table a eu droit à son sac Birkin de la marque Hermès (un Birkin coûte minimum 7500 euros) ! À l'image des habitudes du couple (voir diaporama), le dress code de la soirée était le noir. Julia Fox a soufflé les bougies de son gâteau d'anniversaire avant de rejoindre, avec Kanye, un autre endroit pour continuer la fête, le Sei Less. Le couple a été rejoint par l'humoriste Dave Chapelle et le rappeur Fivio foreign. Kanye y a joué des chansons de son prochain album Donda 2. Le lieu est devenu chaotique, entre les photographes, les journalistes et les fans qui se sont rués vers l'artiste pour demander un autographe.

La belle Julia fox est casée depuis plus d'un mois avec le rappeur. Ils avaient été vus à la sortie du Delilah à Los Angeles. Séparée de la mère de ses enfants, Kim Kardashian , Kanye West est rentré dans une guerre médiatique avec le nouveau compagnon de cette dernière, Pete Davidson. Ye aurait en effet fait une croix sur son ex, passant maintenant au clash médiatique. The Sun avait expliqué que Kanye lui-même ne croyait pas à ce nouveau couple "inventé par les Kardashian qui romancent chaque étape de leur vie."

Kanye West avait également critiqué les goûts vestimentaires de ce dernier : "La personne qui porte les habits les plus moches et qu'il avait l'impression de voir des habits de supermarché". Il a également ajouté dans ses nouvelles chansons : "Dieu m'a sauvé de cet accident/Pour que je puisse botter le cul de Pete Davidson."