Kim Kardashian : Nouveau clash avec Kanye West, le rappeur accuse son ex-femme

La tension montre entre Kim Kardashian et Kanye West ! Les deux ex s'opposent sur une question concernant leur fille aînée. Ye refuse catégoriquement que sa petite North s'affiche sur les réseaux sociaux. Sa maman, elle, la guide dans l'exercice.

Kim Kardashian est une des personnalités les plus influentes sur les réseaux. Sa fille de 8 ans, North, les maîtrise également. Mère et fille partagent un compte sur TikTok, suivi par plus de 5 millions de followers. Elles y ont posté une nouvelle vidéo en début de semaine, les montrant en train de chanter en playback un remix du titre This Should Be Us, du groupe Rae Sremmurd.

Kanye West, lui, voit l'activité de sa fille d'un mauvais oeil. Il a posté sur Instagram une capture d'écran du dernier TikTok de North, et demande en légende : "Comme c'est mon premier divorce, j'ai besoin de savoir ce que je dois faire concernant ma fille, exposée sur TikTok contre mon volonté ?"