Kim Kardashian : Défendue par Pete Davidson, il provoque Kanye West par textos

Son divorce a été prononcé, mais Kanye West n'en démord pas ! Il qualifie toujours Kim Kardashian d'"épouse" et est toujours en froid avec Pete Davidson, le nouveau compagnon de cette dernière. La tension montre entre les deux hommes, après un échange de textos où le comédien lui a envoyé une photo très provocante.

"Ça va trop loin", affirme Kanye West sur Instagram. Le week-end dernier, Ye (son nouveau nom) s'est filmé en train de prier et a posté la vidéo. Il y explique que Pete Davidson lui envoie des messages et "se vante d'être au lit avec" Kim Kardashian.

"Le petit ami m'envoie des messages (...) et se vante d'être au lit avec ma femme. J'y pense depuis un an et demi. On s'est moqué de moi en disant qu'elle n'était pas ma femme, qu'elle ne portait pas mon nom. Maintenant il m'envoie des messages, me parle et se vante d'être au lit avec ma femme. Je me suis demandé : 'Et bien, qui surveille mes enfants si il m'envoie des messages et se vante d'être au lit avec ma femme ?'", explique Ye dans sa vidéo (qu'il a depuis supprimée).

Une capture d'écran de la conversation entre Ye et Pete a été publiée.