Kanye West craque encore : le rappeur "enterre" Pete Davidson, le compagnon de Kim !

Kanye West qui sort d'un cercueil, va capturer Pete Davidson, le ligote et l'enterre vivant... Voilà ce qu'on peut trouver dans le nouveau clip inquiétant que "Ye" a publié sur son compte Instagram. Le rappeur, déjà insultant et menaçant depuis quelques semaines, a encore franchi un cap dans les attaques contre le nouveau petit ami de son ex-femme, Kim Kardashian.

Et les paroles de la chanson qui l'accompagne sont plus qu'éloquentes : "Tout le monde va vivre heureux pour toujours sauf Pete. On barrera son nom et on écrira 'Vous-savez-qui'" ou encore "Si tu veux aller au tribunal, on ira au tribunal ensemble". Plus inquiétant encore, dans son clip, il entoure la tête de Pete Davidson de roses, puis les coupe et les met dans un pick-up qui ressemble à celui qu'il a fait livrer à la mère de ses quatre enfants pour la Saint Valentin.

Alors que Kim Kardashian n'a pas encore répondu à ces attaques plutôt violentes, les internautes s'en sont chargés pour elle, s'inquiétant des menaces et des dérives du rappeur. Certains ont conseillé à Kim Kardashian de demander une ordonnance restrictive au tribunal, d'autres s'inquiètent pour la santé mentale de Kanye West qui explique dans la chanson qu'il garde ses bottes toute la journée même "sous la douche".

Officiellement atteint d'un trouble bipolaire qui a causé son divorce, le rappeur semble s'enfoncer dans une crise et ne pas vouloir accepter son divorce, pourtant demandé depuis près de deux ans par la star de télé-réalité qui voulait aussi protéger leurs enfants North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 2 ans. Il y a peu, elle avait même refusé de l'inviter à l'anniversaire de leur fille cadette, une fête à laquelle il s'était imposé d'office.

En couple avec le mannequin Julia Fox au début de l'année, il semblait s'être calmé et laisser son ex-femme tranquille mais depuis sa séparation, il est reparti de plus belle semble-t-il. A la Saint-Valentin, après lui avoir fait des louanges, il lui a fait livrer un pick-up rempli de roses et a révélé leurs échanges par SMS. La cadette des Kardashian n'a pas apprécié le geste du tout, lui expliquant qu'elle avait peur de lui. Et avec ce clip, cela ne va pas s'arranger. Mais où va s'arrêter Kanye ?