Kim Kardashian et ses soeurs prennent une grande décision contre Kanye West

Alors qu'on le pensait résolu à accepter son divorce de Kim Kardashian, Kanye West est en réalité plus déterminé que jamais à la reconquérir ! Il s'est pourtant mis toute son ex-belle-famille à dos. Kourtney, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner font front commun aux côtés de leur soeur et contre leur ancien beau-frère...

Les femmes de la famille Kardashian font partie les personnalités les plus suivies sur Instagram. Kanye West y est également actif et répète les appels à son ex-femme, Kim Kardashian. Il s'en prend également ouvertement à son nouveau compagnon, Pete Davidson, en publiant des photos détournées.

Malgré les accusations d'incitation à la violence contre le comédien, Ye ne s'arrête pas ! Vendredi encore, il a posté une capture d'écran de Pete Davidson faisant un sketch sur lui dans l'émission Saturday Night Live. Pete portait alors une casquette rouge (inspirée des Make America Great Again de Donald Trump, que Kanye West a fièrement portées) sur laquelle était brodée la phrase Make Kanye 2006 Again ("Faites revenir le Kanye de 2006"). Il expliquait ensuite : "Beaucoup de gens pensaient que Che [le comédien Michael Che, NDLR] devrait parler de Kanye, mais on en a discuté. Che est noir, moi je suis fou, et on sait quelle version de Kanye a les commandes !" "Salut Skete ! Tu as d'autres blagues sur la santé mentale pour moi ?", a demandé Ye en légende de sa publication. Le rappeur et créateur de mode tout juste séparé de l'actrice Julia Fox n'en démord pas...