Kris Jenner trompée par son compagnon ? Kanye West balance et continue son harcèlement !

Après avoir menacé Pete Davidson, avoir révélé les SMS de Kim Kardashian contre son gré et l'avoir attaquée pendant plusieurs semaines, Kanye West continue son harcèlement sur Instagram en s'en prenant ce dimanche à sa belle-mère, Kris Jenner. Et plus particulièrement au petit ami de cette dernière, entré dans la famille il y a six ans.

Dans plusieurs posts publiés sur son compte Instagram puis supprimés, il accusait "l'impie" d'avoir trompé Kris Jenner et de s'être séparé d'elle. "Dieu a prévu de retirer cet impie de Corey, dont on n'avait de toute façon pas besoin ici. Je pense qu'il est une personne sympathique, mais pas une bonne personne. C'est une personne sympathique qui avait l'habitude de tourner autour de la famille de Puff, puis autour de celle de Justin Bieber ensuite, quand Kris a divorcé, il s'est faufilé".

Kris Jenner n'a fait aucune annonce sur une prétendue séparation, mais "Ye", qui vient quant à lui de se séparer de Julia Fox, sa petite amie, a continué, expliquant qu'il avait du "sortir Corey de la fête d'anniversaire de ses filles". Une fête à laquelle il s'était d'ailleurs imposé sans être invité par la mère des petites North et Chicago, Kim Kardashian.

S'il parle de cette dernière comme de "sa femme" (alors qu'ils sont divorcés depuis plus d'un an) et qu'il explique dans un charabia difficilement compréhensible que "la mission de Corey était désormais terminée dans la famille", il a surtout fait une véritable déclaration à Kris Jenner, la matriarche de la famille Kardashian.

"J'adore Kris. Cette femme est une héroïne et elle a fait ce qu'il fallait pour protéger sa famille et s'assurer leur prospérité, même si ça impliquait de dire à tout le monde de ne pas m'écouter. Je respecte son travail, son combat et son esprit" a-t-il écrit. Pas sûr cependant que cela aide à apaiser les tensions, surtout s'il continue à s'en prendre sans cesse à la star de télé-réalité.

Depuis plusieurs semaines, le rappeur qui vient de faire l'objet d'un documentaire sur Netflix, est en effet lancé dans un harcèlement inquiétant à l'encontre de son ex-femme et de tout son entourage (Travis Scott, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian...) Protecteur puis provocateur, il avait clairement fait peur à Kim Kardashian en menaçant son petit ami Pete Davidson, qu'il accuse de tous les maux et d'être responsable de leur divorce.

En réalité, tous les deux ont divorcé début 2021 après une année rendue difficile par les troubles bipolaires du rappeur, pour lesquels il ne veut pas se soigner. Kim Kardashian, qui avait déclaré vouloir rester en bon contact avec son ex-mari pour leurs enfants (North, Saint, Chicago et Psalm), a refait sa vie en novembre avec l'humoriste Pete Davidson, depuis régulièrement attaqué par Kanye West. Aucun des deux n'a réagi publiquement à ces nombreuses sorties.