Kim Kardashian révèle les vraies raisons de son divorce, Kanye la supplie encore

Kim Kardashian et Kanye West ont fait l'objet d'insistantes rumeurs de séparation, jusqu'à la demande de divorce de Kim. "Je me suis choisie moi-même", explique la superstar dans sa dernière interview en date. Son ex-mari, qui a cessé ses supplications et décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie amoureuse, continue en fait d'espérer une réconciliation...

En effet, bien qu'il prenne du bon temps avec l'actrice Julia Fox, Ye suit Kim Kardashian à la trace. Il a visiblement vu les photos de son ex pour Vogue. Kim fait la couverture du nouveau numéro du prestigieux magazine de mode et se livre en interview, évoquant notamment son divorce.

"Pendant très longtemps, j'ai fait ce qui rendait les autres heureux. Et je pense avoir décidé, ces deux dernières années, de me rendre heureuse moi-même. Et ça fait du bien. Même si ça a provoqué des changements et mon divorce, je crois qu'il est important d'être honnête avec soi-même concernant ce qui nous rend heureux. Je me suis choisie moi-même. C'est normal de se choisir soi-même", confie-t-elle notamment.

Kim poursuit : "Ma quarantaine sera tout pour moi. Je vais bien m'alimenter. Je vais faire du sport. Je vais m'amuser encore plus, passer plus de temps avec mes enfants et ceux qui me rendent heureuse. Je vais poser mon téléphone. Je vais unfollow si je ne veux pas voir quelque chose sur Instagram."