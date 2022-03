Kim Kardashian officialise son couple avec Pete Davidson : nouvelles photos rock'n'roll

Depuis que son divorce avec Kanye West a été officiellement prononcé par la justice, Kim Kardashian (41 ans) est libre comme l'air ! Soulagée de ne plus être engagée avec le père de ses enfants (North, 8 ans, Chicago, 4 ans, Saint, 6 ans, et Psalm, 2½ ans), la candidate de télé-réalité n'hésite désormais plus à s'afficher avec son nouveau petit-ami Pete Davidson (28 ans). Le 11 mars 2022, la star de l'émission L'Incroyable famille Kardashian a dévoilé une soirée mouvementée avec l'humoriste de 13 ans son cadet. Complices, les amoureux s'affichent en train de s'amuser, rire et s'embrasser dans le couloir d'un immeuble luxueux. Visiblement très à l'aise, Pete Davidson apparaît également allongé par terre en train de fumer un joint sur l'un des clichés.

La dernière photo du diaporama posté par Kim Kardashian pourrait d'ailleurs être un pied-de-nez adressé à Kanye West. Sur un montage reprenant une scène du film The Town (2010), on découvre un échange etre Ben Affleck et Jeremy Renner : "J'ai besoin de ton aide, je ne peux te dire de quoi il s'agit (...) nous risquons de faire du mal à certaines personnes...", "Quelle voiture prenons nous ?" indique la légende.

Pourquoi la soeur de Kourtney Kardashian a-t-elle décidé de poster cette image à la suite des photos avec Pete Davidson ? Est-ce là une manière pour elle d'officialiser désormais sa relation amoureuse avec l'humoriste, peu importe si elle fait du mal à son ex-mari Kanye West ? En légende de ces clichés, la star écrit d'ailleurs : "À qui est la voiture qu'on va prendre ?!". Une manière de dire qu'avec Pete Davidson, Kim Kardashian est prête à tout. "J'adore ça", a même commenté Khloé, la soeur de Kardashian.