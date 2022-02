Pourquoi Pete Davidson a-t-il tant la cote avec les femmes ? Un célèbre acteur a la réponse !

"On a envie de le regarder dans l'émission [Saturday Night Live, NDLR] et il a un charme unique. Je pense qu'il veut vraiment être acteur, qu'il fait des films et accepte des rôles qui se sont de vrais rôles", poursuit Ben Stiller, cette fois sur un aspect plus professionnel.

Malheureusement pour Pete Davidson, son charme lui vaut désormais quelques ennuis. Kanye West, l'ex-mari de Kim Kardashian, l'a ciblé à plusieurs reprises en postant des photos détournées sur Instagram. Il l'a même mentionné sur une chanson intitulée Eazy appartenant au rappeur Game. Dans son couplet, Ye affirme : "Dieu m'a sauvé de cet accident [de voiture, subi en 2002, NDLR], uniquement pour que je puisse défoncer Pete Davidson".

Kim a défendu son compagnon et accusé Kanye d'incitation à la violence.