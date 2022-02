Kanye West : Ses clins d'oeil à Kim Kardashian sur son nouvel album, le rappeur insiste

Amoureux de Kim Kardashian depuis de nombreuses années, Ye était parvenu à la séduire en 2012. L'année suivante, en 2013, le couple donnait naissance à son premier enfant, une fille prénommée North (8 ans aujourd'hui). Ils s'étaient ensuite fiancés le 20 octobre 2013, date de l'anniversaire de Kim, puis mariés le 24 mai 2014 à Florence, en Italie.

Kim et Kanye ont ensuite accueilli leurs deuxième, troisième et quatrième enfants, Saint, Chicago et Psalm (6, 3 et 2 ans), les deux derniers grâce à deux mères porteuses. Le couple faisait l'objet d'insistantes rumeurs de séparation depuis 2016, année du vol à main armée subi par Kim et de la dépression nerveuse de Kanye. La star de télé-réalité a officiellement demandé le divorce le 19 février 2021, divorce qu'elle souhaite voir prononcé.

Kanye, lui, a fait mine de passer à autre chose en commençant une relation avec l'actrice Julia Fox. Ils ont rompu après un mois après le début de leur romance.