Cardi B offre un très très gros chèque à son mari Offset pour ses 30 ans

"Joyeux anniversaire à mon maaaaari, meilleur ami et au pèèèreee de mes enfants. Je t'aime énormément et suis très fière de toi, a écrit @iamcardib sur Instagram, à l'adresse d'Offset. Nous avons surmonté beaucoup de choses ensemble. J'aime l'homme que tu deviens et j'aime le père que tu es. Merci de toujours être là pour moi, d'être un super confident et conseiller, et de m'empêcher de me sous-estimer. J'ai énormément de chance de t'avoir comme compagnon pour élever nos beaux enfants. Tu gères et diriges beaucoup de projets et d'entreprises, mais tu m'as quand même beaucoup aidé dans cette expérience avec nos deux bébés. Que la vie continue de te bénir, et que tu puisses continuer à prospérer. J'ai hâte que le monde voit ce que tu lui réserves. Je t'aime !!"

Après deux séparations et autant de demandes de divorce, Cardi B a définitivement pardonné les infidélités d'Offset. Le 4 septembre dernier, le couple a accueilli son deuxième enfant (le cinquième d'Offset), un garçon dont le prénom n'est toujours pas connu.