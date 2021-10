Cardi B marquée par sa seconde grossesse : elle raconte ses changements physiques

Connue pour sa carrière musicale (et télévisuelle) Cardi B est une personnalité américaine incontournable. En couple avec le rappeur Offset, l'interprète de WAP est revenue, jeudi 30 septembre 2021, sur sa deuxième grossesse. Une période inquiétante pour l'artiste, qui a été marquée par de nombreux événements...

Après avoir donné vie à son second enfant, né le 4 septembre dernier, Cardi B s'est ensuite exprimée sur son compte Instagram au sujet des nombreuses complications qu'elle a connu durant cette grossesse. "J'ai perdu tellement de sang les gars", a-t-elle indiqué en story Instagram. Une venue au monde difficile pour la star qui lui a causé de nombreux changements physiques. À savoir, une "peau toujours lâche", une "petite poche" au niveau de son bas-ventre, et bien plus... Des confessions intimes dévoilées par Cardi B qui s'est ensuite agacée de sa transformation physique. "Mais p****n, prends ton p****n de temps, c'est vraiment difficile de s'occuper des enfants, surtout quand tu fais deux enfants après l'accouchement", a-t-elle ensuite indiqué. Un événement marquant pour la star qui a fortement marqué sa douce silhouette...

Une grossesse mémorable

Après avoir annoncé sa deuxième grossesse, fin juin, Cardi B avait pris le soin de partager des photographies issues de son shooting prénatal. Nue face à l'objectif, elle avait posé tout en affichant son baby bump entre ses mains. Une occasion qui a été marquée par un artiste qui avait emplâtré ses seins ainsi que son ventre de femme enceinte. Pourtant, un seul mystère persiste à ce jour : le nom de son second enfant. En effet, la rappeuse américaine n'a toujours pas divulgué le prénom du frère de Kulture. Un prénom qui reste encore un mystère sur la Toile ainsi qu'auprès de ses fans...