Kim Kardashian tacle sa famille à la télévision

De passage dans la célèbre émission américaine Saturday Night Live diffusée sur NBC, Kim Kardashian a fait une apparition plus que remarquée. Sur le plateau, samedi 9 octobre 2021, la mère de quatre enfants était aux commandes du monologue du programme. Une intervention satirique remplie d'auto dérision durant laquelle la star a taclé, avec humour, les membres de sa famille.

Souvent moquée dans la presse américaine, Kim Kardashian a cette fois pris les devants dans une séquence humoristique. "Quand ils m'ont demandé de participer, j'ai été interloquée. Je n'ai pas eu de nouveau film depuis très longtemps !", a-t-elle expliqué faisant référence à sa célèbre sex tape diffusée en 2002. Et de poursuivre : "En fait, je n'ai sorti qu'un seul film et personne ne m'a dit qu'il sortait. Ma mère a dû oublier de me prévenir."

"Bien plus qu'un beau visage - et une belle chevelure, un beau maquillage, des superbes seins et un postérieur parfait", la mère de famille s'est ensuite déchaînée au sujet de ses proches. "Mais s'il y a bien une chose dont je suis fière, c'est que personne n'a jamais pu me caractérisée comme une fille intéressée. Honnêtement, je ne sais même pas comment on le devient. Donc j'ai demandé cela au petit-ami de ma mère Corey", a-t-elle indiqué, insinuant que le nouveau compagnon de Kris Jenner est une personne intéressée. Et de poursuivre : "Je sais que nous sommes aujourd'hui séparés au sein de notre pays, et j'aimerai beaucoup que nous soyons réunis à nouveau. C'est pourquoi, j'aimerais vous annoncer ma candidature pour... [la présidence]", a-t-elle ensuite indiqué, taclant au passage Kanye West et Caitlyn Jenner qui se sont réellement présentés en tant que candidats à la présidentielle américaine. "Je plaisante, je ne me présente pas à la présidentielle. On ne peut pas avoir trois stars ratées au sein d'une même famille."

Sa participation à Saturday Night Live a surpris les téléspectateurs américains puisque jusqu'à présent Kim Kardashian a souvent été moquée dans cette même émission. Pour rappel, en 2013, l'humoriste Nasim Pedrad l'avait caricaturée en se moquant de ses tics de langage. En 2014, la rappeuse Nicki Minaj l'avait également incarnée durant un sketch.