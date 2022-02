La Chronique des Bridgerton : La bande-annonce de la saison 2 enfin dévoilée !

Il n'aura fallu qu'une seule saison à La Chronique des Bridgerton pour devenir une des séries les plus appréciées de la télé ! Elle fera très bientôt son retour, au grand bonheur de ses millions de fans. Ces derniers se sont extasiés devant la bande-annonce de la saison 2, teaser qui fait la part belle à de nouvelles héroïnes...

La deuxième saison de La Chronique des Bridgerton ne sera plus centrée sur la famille Bridgerton et Daphne, personnage joué par Phoebe Dynevor (et rebaptisée Daphne Bassett après son mariage avec Simon Bassett, rôle incarné par le séduisant Regé Jean-Page). Elle se penchera sur une nouvelle intrigue amoureuse mettant en scène Lord Anthony Bridgerton. Le fils aîné du clan (interprété par Jonathan Bailey) est lui aussi à la recherche d'une dulcinée et il craque pour deux soeurs, Kate et Edwina Sharma (Simone Ashley et Charithra Chandran).

Anthony tente d'abord de séduire la plus jeune, Edwina. Kate découvre les réelles intentions du jeune homme et fait tout son possible pour empêcher sa cadette de l'épouser. Étonnamment, Kate se rapproche elle-même d'Anthony, avec qui elle se livre à de véritables joutes verbales. La saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera disponible sur Netflix à compter du 25 mars 2022.