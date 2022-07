Diaporama : Kim Kardashian : Sage à Paris avec sa fille North et sa mère, devant Nicole Kidman mystérieuse et amoureuse

16 / 31

Exclusif - Rina Sawayama - Photocall du défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2022-2023 "Balenciaga" à Paris. Le 6 juillet 2022 © Tiziano Da Silva-Pierre Perusseau / Bestimage

Exclusive - No Web - For Germany Call for price - Photocall of the Haute-Couture F/W 2022-2023 "Balenciaga" fashion show in Paris. On July 6th 2022