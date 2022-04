Kim Kardashian en couple avec Pete Davidson : les amoureux s'offrent un dîner romantique

La belle Kim Kardashian a définitivement retrouvé le sourire. Apres avoir connu des déboires et déceptions aux côtés de son ex mari Kanye West (notamment touché par des troubles psychiatriques), elle est désormais épanouie auprès du jeune humoriste Pete Davidson. Cette relation, qui est de plus en plus sérieuse, n'a pas vraiment ravi l'ex mari et rappeur de Kim K qui mène une véritable guerre médiatique avec le nouveau beau-père de ses enfants. Mais qu'importe, les deux tourtereaux s'entendent à merveille.

C'est sur Instagram qu'un nouveau cliché du couple a été partagé par la maman de North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 2 ans. On reconnait ici la robe ultra moulante grise que portait la star lors de la présentation en avant-première de la nouvelle série The Kardashians (le 14 avril sur Disney+) lorsqu'elle est apparue avec son compagnon humoriste. Pour l'occasion, Kim avait retrouvé ses soeurs Kourtney, elle-même accompagnée de son nouveau mari Travis Barker et Khloé. Cette dernière a d'ailleurs réagi à la photo Instagram des deux amoureux partageant un repas pour les féliciter de leur adorable complicité.