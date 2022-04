Kourtney Kardashian s'est mariée à Las Vegas avec Travis Barker !

La star de télé-réalité Kourtney Kardashian et son compagnon le musicien Travis Barker avaient déjà l'avantage de se trouver dans la ville du péché, pour les Grammy Awards, quand ils ont décidé de se marier au milieu de la nuit dans une chapelle de Vegas !

En effet, les deux tourtereaux se sont dit "oui" lundi 4 avril au matin - vers 1h30 du matin - dans la Chapelle One Love Wedding, seulement quelques heures après que le batteur ne se soit produit sur scène pour la cérémonie des Grammy Awards. Les photos de l'évènement ont été prises par le photographe personnel du couple et leur propre service de sécurité. Selon une source proche qui s'est confiée au site TMZ, le couple tenait absolument à ce que la cérémonie soit gérée par un sosie et imitateur d'Elvis Presley (comme le veut la tradition à Las Vegas). Aussi, c'est bien un faux Elvis qui a déclaré les époux unis par le lien du mariage !

Par ailleurs, le couple ne se cantonnera pas à une seule cérémonie et compte bien organiser plusieurs fêtes pour célébrer cette union. On sait que Travis Barker avait fait sa demande en octobre dernier alors que le couple se trouvait en bord de mer à Montecito, en Californie, mais ils n'avaient pas pu trouver une date depuis. Les deux amoureux, qui ne sont en couple que depuis 1 an, ont déjà largement évoqué leur coup de coeur soudain l'un pour l'autre dans des interviews et ne cessent de partager des photos de leurs voyages autour du monde sur Instagram.

C'est le premier mariage de Kourtney Kardashian qui n'avait jamais dit "oui" à son ex Scott Disick malgré le fait qu'ils aient eu 3 enfants ensemble. Travis Barker est quant à lui un peu plus habitué puisque c'est la troisième fois qu'il se marie après l'avoir été seulement 9 mois avec Melissa Kennedy en 2002, puis une seconde fois en 2006 avec Shanna Moakler. Ils avaient finalement divorcé en 2008. On souhaite donc plus de chance à la nouvelle union du batteur !